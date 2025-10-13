شراكة بين أوبن أيه آي وبرودكوم لتصميم رقائق الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأمريكية أوبن أيه.آي اليوم الاثنين الدخول في شراكة مع شركة صناعة الرقائق الإلكترونية برودكوم لتصميم رقائق ذكاء اصطناعي خاصة بشركة أوبن أيه.آي.

ولم تكشف الشركتان الموجودتان في ولاية كاليفورنيا عن الشروط المالية للصفقة، لكنهما قالتا إنهما ستبدآن استخدام مصفوفات جديدة من مسرعات الذكاء الاصطناعي مخصصة في العام المقبل.

وهذه الصفقة هي الأحدث بالنسبة لشركة أوبن أيه.آي المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي الشهيرة شات جي.بي.تي، مع شركات إنتاج الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أيه.آي، في بيان: "إن تطوير مسرِعاتنا الخاصة يضاف إلى منظومة الشركاء الأوسع نطاقًا، والذين يعملون جميعا على بناء القدرات اللازمة لدفع الذكاء الاصطناعي نحو آفاق جديدة تفيد البشرية ".

ارتفعت أسهم شركة برودكوم بأكثر من 8% في تعاملات صباح اليوم الاثنين بعد الإعلان عن الصفقة.

وقال هوك تان، الرئيس التنفيذي لشركة برودكوم، في بيان: "نحن متحمسون للمشاركة في تطوير ونشر 10 جيجاوات من مسرِعات وأنظمة شبكات الجيل التالي لتمهيد الطريق أمام مستقبل الذكاء الاصطناعي".