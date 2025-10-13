ألمانيا: إغلاق 1400 موقع إلكتروني في إطار مكافحة الاحتيال

أغلقت سلطة التحقيقات في ألمانيا أكثر من 1400 موقع إلكتروني كان يديرها محتالون.

وأوضح: "مركز مكافحة الجريمة الإلكترونية بادن-فورتمبرج" التابع للادعاء العام الاتحادي في مدينة كارلسروه، وفرع مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية بادن-فورتمبرج، والهيئة الاتحادية للرقابة المالية "بافين"، في بيان مشترك أن "تلك النطاقات (المواقع) التي تم حظرها كانت تهدف إلى خداع المستهلكين ودفعهم إلى ضخ استثمارات وهمية في منصات تداول مزيفة".

وذكرت الجهات الثلاث أن هناك اشتباها في ارتكاب مشغلي هذه المواقع ما يُعرف باسم احتيال التداول الإلكتروني، مشيرة إلى الجناة لا يزالون مجهولي الهوية حتى الآن. وتم توجيه النطاقات التي تم إغلاقها إلى صفحة خاصة بالمصادرة، بحيث يُظهر الموقع الآن تنويها بهذا الخصوص عند محاولة زيارته.

ووفقًا للبيان، فإن مثل هذه المواقع الاحتيالية التي تقدم عروض استثمار تبدو مربحة جرى زيارتها ملايين المرات، إذ إنها سجلت حوالي 866 ألف زيارة فقط منذ تحويلها إلى صفحة المصادرة في 3 أكتوبر الجاري.

وغالبًا ما يفقد المواطنون السذج مبالغ مالية كبيرة عبر استثمارها في تلك المواقع، دون أن يحصلوا عليها مرة أخرى.

وتتراوح أعمار المشتبه بهم بين 36 و61 عامًا، وتم وضع اثنين منهم في ولاية راينلاند-بفالتس قيد الحبس الاحتياطي ولكن ليس بسبب الهجوم الإلكتروني، بل بسبب الاشتباه في الاتجار بالمواد المخدرة.