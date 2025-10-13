 زيلينسكي يأمل في التوصل إلى حل لأزمة أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار في غزة - بوابة الشروق
الإثنين 13 أكتوبر 2025 10:15 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

زيلينسكي يأمل في التوصل إلى حل لأزمة أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار في غزة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
كييف (د ب أ)
نشر في: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 8:14 م | آخر تحديث: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 8:14 م

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن أمله في تحقيق السلام في بلاده بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين: "لا يزال العدوان الروسي المصدر العالمي الأخير لزعزعة الاستقرار. وإذا تم تحقيق وقف لإطلاق النار والسلام في الشرق الأوسط، فإن قيادة وتصميم الجهات الفاعلة العالمية يمكن أن تنجح بالتأكيد بالنسبة لنا أيضا، في أوكرانيا".

وأشار زيلينسكي بشكل صريح إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أتاحت جهود الوساطة التي قام بها بين إسرائيل وحركة حماس إمكانية تحقيق السلام في الشرق الأوسط .

وتحاول أوكرانيا التصدي لغزو روسي واسع النطاق بمساعدة غربية منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف. ويسعى ترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية منذ توليه منصبه في يناير الماضي، لكن جهود واشنطن في الوساطة لم تكلل بالنجاح حتى الآن.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك