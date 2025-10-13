ارتفاع عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في المكسيك إلى 64 شخصا

ارتفع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة التي شهدتها المكسيك الأسبوع الماضي إلى 64 قتيلا، اليوم الإثنين، مع توسع عمليات البحث لتشمل مجتمعات كانت معزولة سابقًا بسبب الانهيارات الأرضية.

وأفادت منسقة الدفاع المدني، لورا فيلاسكيث ألسوا، خلال إحاطة صحفية يومية للرئيسة كلاوديا شينباوم، بأنه تم فقدان 65 شخصا آخرين عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق وسط وجنوب شرق المكسيك، والتي تسببت في فيضان الأنهار عن ضفافها، وفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

وظلت حوالي 260 بلدة، خاصة في المناطق الجبلية، معزولة عن العالم الخارجي. وامتلأت عشرات الآلاف من المنازل بالحطام والطين.

وواجهت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم محتجين محليين أثناء زيارتها لمدينة بوزا ريكا التي غمرتها الفيضانات على نطاق واسع في ولاية فيراكروز الشرقية.

ويطالب المتضررون بالحصول على مساعدة أسرع من السلطات. وقالت شينباوم في وقت لاحق في رسالة مصورة: "نعلم أن هناك الكثير من اليأس والقلق. سوف نعتني بالجميع".

وتضررت العديد من الطرق والجسور بسبب التيارات الهادرة للأنهار المتضخمة، مع إغلاق الأشجار المتساقطة والانهيارات الأرضية للعديد من الطرق. وبقي عشرات الآلاف من الناس دون كهرباء بسبب سقوط أعمدة الكهرباء.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من توقع هطول المزيد من الأمطار. ومع تشبّع التربة بالفعل، يتزايد خطر حدوث انهيارات أرضية إضافية.