قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "القوات الإسرائيلية ربما تستأنف القتال في غزة بمجرد كلمة مني إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق"، مضيفا: "سيتم تصحيح ما يحصل مع حماس بسرعة".

وتابع ترامب، ، في مكالمة هاتفية قصيرة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية: "سأفكر في الأمر إذا ما رفضت حماس التخلي عن سلاحها".

والجمعة، بدأ سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، وفقا لخطة ترامب.

فيما أعلن ترامب، أمس الثلاثاء، في تدوينة على منصة "تروث سوشيال"، بدء المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.