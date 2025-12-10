حمد بن جاسم يعلق على مشروع قطار السعودية - قطر ويكشف تمنياته بهذا الخصوص

علق رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، على توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع قطار السعودية - قطر السريع مؤخرا بين الرياض والدوحة، معربا عن تمنياته بخصوص هذا المشروع.





وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب حمد بن جاسم: "لقد كان القرار الذي اتخذته اللجنة العليا القطرية السعودية بالبدء بتنفيذ مشروع انشاء سكة حديد تربط بين البلدين، خطوة مهمة جدا طال انتظار دخولها مرحلة التنفيذ، بعد أن أقرت قبل 15 عاما وظلت للأسف مجمدة طيلة تلك السنوات".

وأضاف: "واليوم، بعد قرار البدء بالتنفيذ، فإنني أتمنى أن يتم الربط بالسرعة المطلوبة، وأن يشمل جميع دول مجلس التعاون الخليجي، لأن وجود سكة حديد تربط الجميع سيعود على الكل بفوائد تجارية وسياحية واقتصادية كبيرة، كما سيعزز ويوسع سبل التواصل بين شعوب دول المجلس".

وأعرب بن جاسم أيضا عن تمنياته بأن "تكون تلك السكة للقطارات السريعة كما هي في بلدان أخرى، مع العلم أنه كان هناك في السابق خلاف حول هذه النقطة المتعلقة بسرعة القطار".

وختم قائلا: "ومن هنا، فإنني أتمنى أن نتجاوز ذلك، لأن ما سيعود به القطار السريع الواصل بين دولنا من فوائد تواصلية وتجارية وغيرها من المنافع سيكون في مصلحة الجميع".





هذا وشهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، يوم الاثنين الماضي في الرياض، توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع قطار كهربائي سريع لنقل الركاب بين المملكة وقطر.