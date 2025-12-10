تحطم طائرة شحن عسكرية من طراز إيل-76 في السودان ومصرع طاقمها

أفادت وسائل إعلام بتحطم طائرة شحن عسكرية من طراز "إيل-76" يوم الثلاثاء في السودان، أثناء محاولتها الهبوط، مما أدى إلى مقتل جميع أفراد الطاقم على متنها.





ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدرين عسكريين أن الحادث وقع عندما حاولت الطائرة الهبوط في قاعدة "عثمان دقنة" الجوية في مدينة بورتسودان الساحلية على البحر الأحمر، وأشار المصدر الأول إلى أن تحطم الطائرة جاء "بعد الإبلاغ عن خلل فني بها".

وأكد مصدر عسكري ثان أن "جميع أفراد الطاقم" لقوا حتفهم في الحادث. ولم تحدد الوكالة العدد الدقيق للضحايا أو تفاصيل إضافية عن هوية الطاقم أو حمولة الطائرة.

تأتي هذه الحادثة في وقت يشهد فيه السودان اضطرابات وأعمال قتالية بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، كما تزداد أهمية بورتسودان كمدينة وميناء إستراتيجي في الصراع الدائر.