تحويل مسار طائرة وزير الدفاع الأمريكي إلى بريطانيا بسبب تشقق الزجاج الأمامي

قال البنتاجون إن طائرة وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث هبطت اضطراريا في بريطانيا، بسبب تشقق في الزجاج الأمامي للطائرة خلال رحلة العودة من بروكسل إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في اجتماع لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مؤكداً أن جميع من كانوا على متنها بخير.

وأوضح المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، في منشور على منصة "إكس"، أن الطائرة هبطت "وفقا للإجراءات المتبعة".

وبعد مغادرة هيجسيث بروكسل، رصدت أنظمة تتبع الرحلات المفتوحة المصدر انخفاضا في ارتفاع طائرته، وبدء بث إشارة طوارئ.

وفي فبراير/شباط الماضي، اضطرت طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي كانت تقل وزير الخارجية ماركو روبيو ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور جيم ريش، إلى العودة إلى واشنطن بسبب مشكلة مشابهة في الزجاج الأمامي لقمرة القيادة. ووقع الحادث بعد نحو 90 دقيقة من إقلاع الطائرة من قاعدة أندروز المشتركة خارج واشنطن.