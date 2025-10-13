أطباء بلا حدود: تراجع حاد في خدمات الصحة النفسية باليمن

كشفت منظمة أطباء بلا حدود الدولية الإنسانية، عن تراجع حاد في خدمات الصحة النفسية باليمن نتيجة نقص التمويل، محذرة من عواقب ذلك على السكان الذين يعيشون واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

وقالت المنظمة في بيان نشرته اليوم الاثنين، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن أكثر من عقدٍ من الصراع في اليمن خلّف دمارا واسعا في البنية التحتية الحيوية، وتسبب في تشريد الأسر، وفقدان الأحبة، وانهيارٍ حادٍ في الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

وأضافت المنظمة أن ما هو أعمق من الدمار المادي هو الأثر النفسي العميق الذي تركته الحرب في نفوس الناس، إذ خلقت مستويات مرتفعة من الضيق النفسي والاضطراب في أوساط المجتمعات، نتيجة التعرض للعنف والنزوح وفقدان مصادر الدخل.

ونبهت المنظمة إلى أنه كثيرا ما تطغى الاحتياجات الطبية العاجلة والأساسية على الاهتمام بالصحة النفسية في اليمن.

وتابعت في بيانها: "بينما تُرى الإصابات الجسدية والأمراض بالعين ويُستشعر أثرها فوراً، تبقى الاضطرابات النفسية كامنة تحت السطح، يسهل تجاهلها أو التقليل من شأنها، فيما الوصمة الاجتماعية، إلى جانب ضعف الوعي بطبيعة هذه الاضطرابات وسبل علاجها، تشكّل عوائق كبيرة تحول دون حصول الناس على خدمات الدعم النفسي".

وأشار البيان إلى أن "نظام الرعاية الصحية في البلاد، الذي أضعفته سنوات الحرب، يجد صعوبة متزايدة في تلبية احتياجات الناس، وقد تفاقم الوضع مؤخراً نتيجة التخفيضات في التمويل، التي أدت إلى تراجع حاد في توفر خدمات الصحة النفسية الأساسية".

وأوصى البيان بأن "رفع مستوى الوعي، وتعزيز التعليم بأسلوب يتناسب مع الثقافة المحلية، ودمج خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي ضمن الرعاية الصحية الأولية، تمثل خطوات أساسية نحو تحسين الرفاه النفسي والعاطفي في اليمن".

ويشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية والحوثيين منذ نحو عشر سنوات، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم وسط تحركات أممية مستمرة لتحقيق السلام.