ماكرون يلقي باللوم على منافسيه بسبب اقتراحات حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية

تواجه الحكومة الفرنسية الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء المعاد تعيينه مؤخرا سيباستيان ليكورنو، موجة جديدة من اقتراحات حجب الثقة، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة، وفي ظل واحدة من أسوأ الأزمات السياسية التي تشهدها البلاد منذ عقود.

وقدمت كتل المعارضة من أقصى اليسار وأقصى اليمين هذه الاقتراحات اليوم الإثنين، ومن المتوقع أن تُطرح للتصويت في الجمعية الوطنية بعد غد الأربعاء.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القوى السياسية إلى "العمل من أجل الاستقرار"، وفقا لما أوردته مجلة "لكسبريس" الإخبارية.

وقال ماكرون لدى وصوله إلى قمة السلام بشأن غزة في مصر: "القوى السياسية التي سعت إلى زعزعة استقرار سيباستيان ليكورنو تتحمل وحدها مسئولية هذه الفوضى".

وأعلنت زعيمة حزب "فرنسا الأبية" اليساري المتشدد، ماتيلد بانو، أن نوابا من حزب الخضر والحزب الشيوعي انضموا أيضا إلى اقتراح حجب الثقة الذي قدمه حزبها.

وقالت بانو: "البلاد لا تملك وقتا لتضيعه". وأضافت: "ليكورنو سيسقط، وماكرون سيلحق به".

كما قدم حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف اقتراحا بحجب الثقة، بالتعاون مع حزب إريك سيوتي المنشق عن جناح اليمين، في مشهد نادر من التوحد بين أطياف اليمين الفرنسي.