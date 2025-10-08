توقف حركة القطارات بقنا بسبب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في دشنا

توقفت حركة القطارات بمحافظة قنا، اليوم، لمدة نحو ربع ساعة، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين تبادلتا إطلاق الأعيرة النارية بقرية فاو التابعة لمركز دشنا.

وتلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة دشنا يُفيد بتوقف قطار ركاب أثناء مروره بالقرية، بسبب مشاجرة بين عائلتين استخدم خلالها الطرفان الأسلحة النارية.

وكشفت التحريات الأولية أن سبب الخلاف يعود إلى مشادة بين أطفال من العائلتين، تطورت إلى مشاجرة شارك فيها ذووهم، ما أسفر عن تبادل إطلاق النار، وتصادف مرور القطار في التوقيت نفسه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الموقف واستئناف حركة القطارات دون وقوع أي إصابات بين الركاب.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.