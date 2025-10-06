دعا رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف والزكاة في الإمارات عمر حبتور الدرعي، إلى ضرورة استغلال فرص العصر، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي الذي أصبح واقعا ينبغي احتضانه برؤية متزنة واستثماره بما يخدم الإنسان والأوطان والدين.

يأتي ذلك في كلمة ألقاها اليوم الاثنين خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الحادي عشر للمسئولين عن الشئون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وأكد أن إدارة الشأن الديني هي شأن جليل ودقيق، تتصل آثاره بأمن المجتمعات واستقرارها وازدهارها، وتحقيق الضروريات والكليات التي تحفظ الدين والنفس والعقل والأسرة والاقتصاد، فكلما كان الشأن الديني مثاليا كانت الأوطان مستقرة تنعم بالازدهار والسلام، وقال: "إن مسئوليتنا اليوم تقتضي أن نكون على قدر هذا الطموح، مستلهمين من رسالتنا الدينية ما يدفعنا نحو الإتقان".

وناقش الاجتماع الوزاري عددا من الموضوعات الحيوية التي تلامس احتياجات المجتمعات، شملت قضايا الأسرة والأجيال، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية، وتعزيز الأمن الفكري، والتعامل المتّزن مع الذكاء الاصطناعي، والبيئة وترشيد الطاقة.