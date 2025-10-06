وزير الأوقاف: فوز خالد العناني برئاسة اليونسكو انتصار جديد لمكانة مصر الدولية

هنأ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق، بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، ممثلًا عن مصر والعرب وأفريقيا، في نصر جديد يضاف إلى سجل إنجازات الدولة المصرية.

انعكاس لمكانة مصر الدولية

وأكد وزير الأوقاف أن هذا الفوز يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، ويجسد ثقة العالم في كفاءة أبنائها وقدرتهم على الاضطلاع بالمسؤوليات الأممية في مجالات الثقافة والحضارة وحفظ التراث الإنساني.

امتداد للدور الريادي المصري

وأشار الوزير إلى أن تولي الدكتور خالد العناني هذا المنصب الدولي الرفيع يمثل امتدادًا للدور الريادي لمصر في دعم الحوار الثقافي بين الشعوب، وصون الهوية الحضارية والإنسانية.

دعاء بالتوفيق والرفعة لمصر

واختتم وزير الأوقاف تهنئته بدعاء اللهَ تعالى أن يوفق الدكتور خالد العناني في أداء مهمته الجديدة، وأن يديم على مصرنا العزيزة التقدم والرفعة والمكانة السامية بين الأمم.