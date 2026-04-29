بوتين يتهم أوكرانيا بتكثيف هجمات الطائرات المسيّرة على منشآت مدنية داخل روسيا

اشتكى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تزايد الهجمات الأوكرانية على مواقع مدنية داخل روسيا، مشيرا إلى ضربات حديثة استهدفت منشآت لتخزين النفط في مدينة توابسي المطلة على البحر الأسود.

وقال بوتين يوم الثلاثاء خلال اجتماع حول قضايا الأمن قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر ، إن "هجمات الطائرات المسيرة تنفذ بشكل متزايد ضد البنية التحتية المدنية".

وشنت أوكرانيا ثلاث هجمات كبيرة على توابسي خلال الأسبوعين الماضيين. وبعد أحدث هجوم وقع فجر الثلاثاء، اندلعت حرائق كبيرة مجددا، ما دفع السلطات إلى إخلاء شوارع قريبة لأول مرة.

وتحدث بوتين عن "عواقب محتملة خطيرة" على البيئة، لكنه نفى وجود خطر جدي حاليا على السكان، مؤكدا أن السلطات تسيطر على الوضع بعد اتصاله بحاكم إقليم كراسنودار فينيامين كوندراتيف.

وتتهم موسكو كييف باستهداف قطاع النفط الروسي عمدا، باعتباره مصدرا رئيسيا لتمويل الحرب الروسية في أوكرانيا.

في المقابل، تواصل روسيا منذ أكثر من أربع سنوات تنفيذ ضربات منتظمة في مناطق بعيدة خلف خطوط القتال داخل أوكرانيا باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ، ما يؤدي إلى مقتل مدنيين بشكل شبه يومي وتدمير منازل وبنية تحتية حيوية.

وتقول موسكو إنها تستهدف فقط مواقع عسكرية ومنشآت مرتبطة بصناعة الأسلحة الأوكرانية.