وزير النفط الإيراني: اكتشاف احتياطي ضخم من الغاز والنفط في حقل بازن

أعلن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، اليوم الاثنين، عن اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز والنفط في حقل "بازن" بمحافظة فارس جنوبي البلاد.

وقال باك نجاد، في تصريح له، اليوم الاثنين، إن أعمال التنقيب والاستكشاف التي جرت في حقل "بازن" الواقع بالمنطقة الجنوبية من محافظة فارس وشمالي محافظة بوشهر جنوب إيران، أسفرت عن اكتشاف احتياطيات جديدة من الغاز والنفط،بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

ولفت الى أن هذا الحقل يقع على بعد حوالي 21 كيلومترا من مدينة جم في محافظة بوشهر، وقد أدت النتائج الاستكشافية إلى زيادة إجمالي الاحتياطيات الغازية المؤكدة في البلاد بـواقع 10 تريليونات قدم مكعب.

وتابع وزير النفط: بعد توقف أنشطة الاستكشاف لحوالي 8 سنوات في هذا الحقل، استؤنفت العمليات في البئر الثانية، وقد انتهى حفرها مؤخرا، مما أدى إلى تحقيق هذا الإنجاز الكبير بناء على الاختبارات التي أجريت عليها.

وصرح "باك نجاد" بأن حقل بازن يحتوي على 10 تريليونات قدم مكعب من الغاز؛ مشيرا إلى أن هذا الحجم يمنح تصورا صحيحا لحجم الاحتياطيات المكتشفة.

وحول تطوير الحقل، أشار الوزير الايراني إلى أن اتفاقية تطوير حقل "بازن" قد أبرمت ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التنقيب قريبا، مع تقديرات تشير إلى إمكانية بدء الاستخراج خلال حوالي 40 شهرا.

وتابع: تمكنت فرق الاستكشاف في الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، خلال عملية الحفر، من الدخول في طبقة أفقية تحتوي على ما لا يقل عن 200 مليون برميل من النفط الخام، منوها بأن الدراسات التكميلية قد تكشف عن أحجام أكبر من الاحتياطيات المقدرة.