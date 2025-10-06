وزير خارجية أمريكا: حرب غزة أضرت بمكانة إسرائيل عالميا

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أمس الأحد، إن الحرب في غزة، أضرت بمكانة إسرائيل عالميا، مشيرا إلى أن العزلة الدبلوماسية لإسرائيل تتزايد رغم محاولات واشنطن حماية حليفتها.

وأوضح روبيو، خلال لقاء عبر قناة "سي بي إس نيوز"، أن إسرائيل تواجه تراجعا واسعا في التأييد داخل الأمم المتحدة، حيث استخدمت واشنطن الفيتو 6 مرات لحمايتها، مقابل تصويت أغلبية الدول لصالح قرارات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار.

كما اعتبر روبيو أن اعتراف قوى غربية مثل فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا بالدولة الفلسطينية، مؤشر على تآكل الدعم لإسرائيل.

وأضاف روبيو: "سواء كنت تعتقد أن ما حدث كان مبررا أم لا، صحيحا أم لا.. لا يمكنك تجاهل التأثير الذي تركته هذه (الحرب) على مكانة إسرائيل العالمية".