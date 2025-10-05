نشأت الديهي ينتقد إلغاء الشرع احتفالات نصر 6 أكتوبر: إنا لله وإنا إليه راجعون

وجه الإعلامي نشأت الديهي، لومًا إلى الرئيس السوري أحمد الشرع بعد المرسوم الرئاسي الذي أصدره اليوم بإلغاء عطلتي يوم السادس من أكتوبر وعيد الشهداء.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، "كل عام وجيش مصر بخير ومؤسسات الدولة بخير وكل مواطن مصري بخير، اليوم كانت بداية الاحتفالات بأعياد النصر ووضع الرئيس باقات زهور على من كانت أياديهم بيضاء".

وأضاف: "مصر تحتفل وفي نفس توقيت احتفالات الـ110 مليون بيوم النصر والعبور بيوم من التاريخ، يلغي الرئيس السوري احتفالات سوريا بأعياد نصر أكتوبر ويصدر رسومًا رئاسيًا بإلغاء العطلة كأن هذا اليوم لم يكن نفس الراوية الإسرائيلية نستحق أن نقول إن لله وإن إليه راجعون".

وتابع: "وتابع سوريا تلغي احتفالات نصر أكتوبر، سوريا الشرع سوريا الجديدة سوريا الحرية تتبنى السردية الإسرائيلية إن نصر أكتوبر ليست انتصارًا والأمور في سوريا تحزن، وأنا أحزنني كمواطن مصري وعربي أن تقوم الجمهورية العربية السورية بإلغاء نصر 6 أكتوبر وحذفه من يتمكن من إلغاء نصر أكتوبر فهو يخدم على السردية الإسرائيلية".