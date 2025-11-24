قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الكتاب الدوري رقم 19، الذي أصدرته الوزارة، الأحد، بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، يتضمن حزمة من 17 إجراء لضبط وتنظيم العملية التعليمية داخل المدارس الخاصة والدولية.

وشدد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، أن أي مخالفة لهذه الإجراءات ستعرض المدرسة للمساءلة القانونية التي تصل إلى وضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة.

وأضاف أن أبرزها يتمثل في إلزام جميع المدارس الخاصة والدولية بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة لتغطية كل المساحات داخل المدرسة دون استثناء، وذلك لمعالجة مشكلة واقعة مدرسة «سيذر» الدولية التي وقع فيها الحادث الأخير.

ونوه أن الوزارة ألزمت المدارس بإجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات لجميع العاملين بالمدرسة، من معلمين وإداريين ومشرفين وسائقين وعمال خدمات، وربطت هذا الإجراء بترخيص المدرسة، محذرا من عدم تجديد الترخيص لأي مدرسة تهمل في تطبيق هذا الإجراء.

وأشار إلى أن الكتاب شمل أيضا منع تواجد أي من أفراد الصيانة داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وحصر تواجد أفراد الأمن عند بوابات المدرسة فقط حتى مغادرة آخر طالب، وإلزام المدارس بتواجد عاملين على الأقل عند كل دورة مياه، ومنع تحرك أي حافلة مدرسية دون وجود مشرفة معتمدة.

وبشأن إمكانية تطبيق هذه الإجراءات على المدارس الحكومية، أوضح أن المدارس الحكومية تخضع بالفعل لإجراءات تُطبق في إطار «لائحة الانضباط المدرسي» ويجري متابعتها يوميا من قبل لجان المتابعة والإدارات، وتشبه لإجراءات الكتاب الدوري.

وأكد أن الكتاب الدوري الحالي جاء لمنع أية مخالفات، بعد الشكل المؤسف بواقعة إحدى المدارس الدولية.

وقررت جهات التحقيق حبس 4 موظفين في مدرسة دولية بالسلام، في اتهامهما لهم بالاعتداء على الأطفال، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووفقا لأقوال الضحايا في أثناء الاستماع الأولي كان المتهمون يستدرجون الأطفال تحت ذريعة «لعبة سرية» أو تهديد بالسلاح الأبيض، ثم يرتكبون الاعتداءات الجنسية المتعددة، مصورين بعضها للابتزاز المستمر.