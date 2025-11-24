الدول الأوروبية تقترح تغييرات مهمة على خطة السلام الأمريكية لدعم أوكرانيا

اقترحت الدول الأوروبية تعديلات على خطة السلام الأمريكية بشأن أوكرانيا تخفف بدرجة كبيرة عددا من النقاط المهمة لتصب في مصلحة كييف.

وفقا للتعديلات، لن تتنازل كييف عن أي أراضي تسيطر عليها حاليا إلى روسيا، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

كما لا توجد خطط للاعتراف بالأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من أوكرانيا كأراض روسية بحكم الأمر الواقع.

وتنص المقترحات على تقليص حجم القوات المسلحة الأوكرانية إلى 800 ألف جندي، بدلا من 600 ألف كما اقترحت واشنطن. ولن يتم الإفراج عن الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي إلا إذا دفعت روسيا تعويضات لأوكرانيا عن الأضرار الناجمة عن الحرب.

وفي تباين كبير للغاية، لن يتم استبعاد انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل واضح، كما لن يتم منح روسيا عفوا عاما عن جرائم الحرب.

كما لا تشمل المقترحات الأوروبية موعدا نهائيا لإجراء الانتخابات في أوكرانيا خلال 100 يوم، كما تحدد الخطة الأمريكية. وتنص المقترحات على إجراء الانتخابات "في أقرب وقت ممكن".

ولم يتضح بعد إلى أي مدى تم أخذ التغييرات المقترحة في الاعتبار خلال المفاوضات بين المسؤولين الأوكرانيين والأمريكيين في جنيف اليوم الأحد، والتي تعقد بمشاركة ممثلين من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.