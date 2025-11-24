قطر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين القانوني والعدلي

وقعت قطر والسعودية اليوم الاثنين في الرياض مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين القانوني والعدلي بين وزارتي العدل في البلدين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجالات متعددة، من بينها: أعمال التوثيق، ومهنة المحاماة، والحلول البديلة لتسوية المنازعات، وتنمية الخبرات القانونية والعدلية، وتبادل الخبرات في مجال التدريب القانوني والعدلي، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات القانونية والعدلية، وتبادل المعلومات والخبرات والوثائق وأفضل الممارسات العالمية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما تعزز مذكرة التفاهم الاستفادة من التجارب العدلية والقانونية الناجحة في مختلف القطاعات القانونية بوزارتي العدل في البلدين، وذلك من خلال تبادل زيارات الخبراء والمختصين، وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والدورات التدريبية وجلسات العمل المشتركة، وغيرها من أوجه التعاون والشراكة القانونية.

ووقع مذكرة التفاهم وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري إبراهيم بن علي المهندي ووزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني، وذلك بحضور سفير الدوحة لدى الرياض بندر بن محمد العطية.

ويأتي توقيع هذه المذكرة انطلاقاً من العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وإدراكاً لأهمية توسيع مجالات التعاون الثنائي ليشمل مختلف الجوانب القانونية والعدلية، ورغبةً مشتركة في تعزيز التعاون وفقاً للتشريعات السارية في كلا البلدين.