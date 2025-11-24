كوريا الشمالية تسن قانونا للتنمية الحضرية لتوفير ظروف معيشية أفضل

سن البرلمان في كوريا الشمالية قانونا للتنمية الحضرية يهدف إلى تحديث البيئات الحضرية لتوفير ظروف معيشية أفضل للشعب، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية الكورية الشمالية اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن "قانون التشكيل والتنمية الحضرية"، الذي يهدف إلى تحديث المدن المركزية والإقليمية، قد تمت مراجعته واعتماده في جلسة للجنة الدائمة لجمعية الشعب العليا.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن هذا التشريع يهدف إلى "تغيير مظهر المدن وبيئتها لتلبية متطلبات العصر وتوفير ظروف معيشية أفضل للشعب". ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل حول سن القانون، لكن يبدو أن القانون مصمم لتشديد السيطرة الشاملة للنظام الكوري الشمالي على التطورات الحضرية ولمنع التوسع الحضري العشوائي، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ويأتي ذلك أيضاً في الوقت الذي من المتوقع أن يؤكد فيه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على حملته المميزة للتنمية الإقليمية في مؤتمر رئيسي للحزب في أوائل العام المقبل.

وفي إطار سياسة "التنمية الإقليمية 20 في 10"، التي أُطلقت العام الماضي، يهدف كيم إلى بناء مصانع حديثة في 20 مدينة ومقاطعة كل عام على مدى 10 سنوات لتحسين الظروف المعيشية في المناطق الإقليمية.