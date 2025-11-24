نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقاية، انتشار أي فيروسات جديدة في مصر، مؤكدًا أن الطب الوقائي يرصد جميع أنواع الفايروسات الموجودة.

وقال في مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e" مساء الأحد، إنه لا توجد مظاهر لانتشار الأوبئة والفيروسات الجديدة، مضيفًا أن حالات الإنفلونزا في معدلاتها الطبيعية بهذا الوقت من العام.

وأوضح أن تغيير الفصول، مع وجود المدارس والجامعات، بالإضافة للتقلبات الجوية، هي المسبب لانتشار الفايروسات التنفسية، وأن الإحصاء الطبي يؤكد أن نسب طبيعية، معلقًا: "المشكلة لما بيجي لواحد في العيلة بيصيب كذا واحد".

وأشار إلى أن أنهم يتبعون سياسة الاحتياط، في جميع الموانئ والمطارات بالإضافة لفحص العينات، لرصد جميع المتغيرات الجديدة.

وأوضح فايروس كوفيد-19 أصبح موسميًا مثل باقي الفايروسات التنفسية، قائلًا: "محدش مريض يقدر يحدد نوع الفيروسات إيه.. وتحديدها الدقيق بيكون عن طريق فحص أنواع الفيروسات".

ودعا الفئات المستهدفة بتطعيم الإنفلونزا من صغار وكبار السن بالإضافة لأصحاب الأمراض المزمنة والأورام للحصول على النصيحة الطبية، لمعرفة مدى الحاجة إلى التطعيم من عدمه.