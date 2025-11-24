واشنطن: أوكرانيا ترى أن مسودة خطة السلام تعكس مصالحها الوطنية

• البيت الأبيض قال إن الاجتماع الذي جرى في جنيف مع مسؤولين أوكرانيين، كان شاملاً ومثمراً وعالج كافة هواجس كييف الأساسية..

أعلن البيت الأبيض، أن المسؤولين الأوكرانيين يرون أن مسودة خطة السلام التي أُعدّت بهدف إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، تعكس مصالحهم الوطنية.

وأوضح البيت الأبيض في بيان، الأحد، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر، راجعوا المسودة النهائية لاتفاقية السلام مع الوفد الأوكراني.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع الذي جرى، الأحد، في جنيف السويسرية مع مسؤولين أوكرانيين، كان شاملاً ومثمراً.

وأضاف أن جميع الهواجس الأساسية للوفد الأوكراني، بما في ذلك الضمانات الأمنية، والتنمية الاقتصادية طويلة الأجل، وحماية البنية التحتية، وحرية الملاحة، والسيادة السياسية، قد عولجت بشكل شامل خلال الاجتماع.

وفي بيان سابق الأحد، أعلن البيت الأبيض عن مسودة خطة سلام مُحدَّثة ومنقَّحة عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.

وجاءت المحادثات في جنيف بعد قلق أبدته كييف وحلفاؤها الأوروبيون إزاء ما اعتبروه تنازلات كبيرة لروسيا تضمنتها خطة ترامب، وفق تقارير إعلامية.

والجمعة، نشرت وكالة "أسوشيتد برس"، نسخة من خطة مكونة من 28 بندا قالت إن الإدارة الأمريكية أعدتها لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وبحسب تقارير إعلامية، اعترضت كييف على عدة بنود في الخطة المقترحة، من بينها ما يتعلق بتخلي أوكرانيا عن أراضٍ إضافية في الشرق، وقبولها بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) نهائيًا.

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.