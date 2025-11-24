زيلينسكي: سنواصل العمل مع الشركاء للتوصل إلى حلول بشأن مقترحات السلام الأمريكية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن كييف ستواصل العمل مع شركائها على التوصل إلى حلول وسط بشأن مقترحات السلام الأمريكية بما يؤدي إلى تقوية أوكرانيا وليس إضعافها.

وأضاف زيلينسكي، في تصريحات عبر الفيديو خلال قمة (منصة القرم) في السويد، أن روسيا يجب أن تدفع ثمن الحرب في أوكرانيا وإن اتخاذ قرار بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة أمر بالغ الأهمية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) أعدت مقترحًا مضادًا لخطة السلام الأمريكية المكونة من 28 نقطة بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال مسئول أوروبي ومصدر دبلوماسي أوروبي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن النص يعكس بدقة المساعي الأوروبية لتغيير مسودة المقترح الأمريكي، ولكن كان من الممكن إجراء المزيد من التعديلات خلال المحادثات المتسارعة في جنيف، أمس الأحد.

كما كشفت شبكة "أيه بي سي" الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوحت بوقف جميع أشكال المساعدات المقدمة لأوكرانيا، في حال رفضت كييف المبادرة الأمريكية الجديدة للتسوية مع روسيا وإنهاء الحرب الدائرة منذ عام 2022.

ونقلت الشبكة عن مسئول أوكراني، لم تكشف هويته، قوله إن التهديد الأمريكي يشمل تعليق توريد صواريخ الدفاع الجوي، ووقف تبادل المعلومات الاستخباراتية، ووقف الالتزامات المرتبطة بتوريد السلاح والدعم العسكري، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.