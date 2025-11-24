استقرار أسعار النفط في مستهل تعاملات الأسبوع

استقرت أسعار النفط، في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين، بعد أكبر خسارة أسبوعية بها منذ أوائل أكتوبرفي الأسبوع الماضي، إذ يقيم المتداولون احتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا؛ مما قد يزيد من تدفقات النفط الخام إلى سوقٍ متخمة بالمعروض بالفعل.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي استقر فوق 62 دولارا للبرميل، واقترب خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي من مستوى 58 دولارا.

وبعد المحادثات الأمريكية الأوكرانية، أمس قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن جلسة المفاوضات انتهت بشكلٍ مثمر، على الرغم من أن الموعد النهائي الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب للحصول على موافقة كييف على خطة السلام الأمريكية وهو الخميس المقبل قد يمتد إلى الأسبوع المقبل.

وفي سياقٍ منفصل، أعلن أندريه يرماك، أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وجود "وثيقة إطارية محدثة ومحسنة بشأن السلام".

وتراجعت أسعار النفط الخام خلال العام الحالي، حيث تتجه العقود الآجلة نحو تسجيل خسارة شهرية رابعة خلال نوفمبر الحالي، فيما ستكون أطول فترة تراجع شهري متصلة منذ عام 2023.

ويعزى هذا الانخفاض إلى زيادة الإنتاج العالمي، بما في ذلك إنتاج دول تجمع أوبك+، حيث تتوقع وكالة الطاقة الدولية فائضا قياسيا في السوق خلال العام المقبل.

ويراقب المتداولون، ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، وما إذا كان سيتم رفع العقوبات المفروضة على روسيا - وهي تطورات قد تزيد من المعروض.

وقال روبرت ريني، رئيس قسم أبحاث سوق السلع في بنك ويستباك: "إذا توصلنا إلى اتفاق هنا، وهو أمر مستبعد جدا، فإن الفائض العالمي سيزداد بشدة بمجرد رفع العقوبات"، حيث يتوقع أن يكون متوسط سعر خام برنت أعلى من 65 دولارا للبرميل خلال العام الحالي، ويتجه نحو الانخفاض في عام 2026، "سيكون هذا الأسبوع كله عبارة عن مد وجزر في التعليقات الأوروبية والأوكرانية والأمريكية حول كيفية تطور خطة السلام".

مع ذلك، لا تزال هناك عقبات أمام التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين روسيا أوكرانيا، بما في ذلك قلق القادة الأوروبيين من أن الإطار المقترح الأولي ينطوي على مكاسب كبيرة لروسيا، وقد أبلغوا الولايات المتحدة، بالتعاون مع حلفاء آخرين، في بيان صدر خلال قمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا، أن الخطة الخاصة بأوكرانيا بحاجة إلى "عمل إضافي".

وإلى جانب الصراع الأوكراني، يتابع المتداولون في سوق النفط العالمية، الأحداث في الشرق الأوسط، فقد أعلنت إسرائيل أنها قتلت أبو علي الطبطبائي، رئيس أركان حزب الله اللبناني والرجل الثاني في الجماعة، في غارة جوية نادرة على بيروت، في الوقت الذي يتراجع فيه التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار الذي دام قرابة عام مع الحكومة اللبنانية.

وبحلول الساعة الواحدة ونصف تقريبا بتوقيت سنغافورة، استقر سعر خام برنت القياسي عند مستوى 62.61 دولارا للبرميل تسليم يناير، بعد تراجعه خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.8%.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.1% إلى 58.09 دولارا للبرميل تسليم يناير.