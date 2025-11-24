الرئيس الكوري الجنوبي يصل تركيا لإجراء محادثات قمة للتعاون في الدفاع والطاقة النووية

وصل الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج، إلى أنقرة اليوم الاثنين؛ لإجراء محادثات قمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن المتوقع أن تركز المناقشات على التعاون الاقتصادي في صناعات الدفاع والطاقة النووية.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، بأن لي توجه إلى تركيا في المحطة الأخيرة من جولته التي تشمل 4 دول في الشرق الأوسط وأفريقيا، بعد اختتام زيارته إلى جنوب أفريقيا لحضور قمة مجموعة العشرين.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الكوري الجنوبي في اليوم الأول من زيارته محادثات قمة مع أردوغان؛ لبحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي وخاصة في صناعات الدفاع والطاقة النووية.

وكان التعاون الدفاعي حجر الزاوية في العلاقات الثنائية، إذ تستخدم تركيا نسختها الخاصة من مدفع الهاوتزر ذاتي الحركة "كيه 9" من كوريا الجنوبية، وتتعاون مع شركة "هيونداي روتيم" الكورية في تطوير برنامج دبابة القتال الرئيسية "ألتاي".

ومن المتوقع أن تكون الطاقة النووية بندا رئيسيا على جدول أعمال المناقشات، إذ أعربت كوريا الجنوبية، عن اهتمامها بخطة تركيا لبناء محطتها الثانية للطاقة النووية في سينوب على ساحل البحر الأسود.

وقبل القمة، يخطط "لي" لزيارة ضريح مصطفى كمال أتاتورك، المؤسس وأول رئيس لتركيا.

ومن المقرر أن يعود "لي" إلى كوريا بعد غد الأربعاء، ليختتم بذلك جولته التي استمرت 10 أيام وشملت أيضا زيارة الإمارات العربية المتحدة ومصر.