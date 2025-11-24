أعلن المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أنه حصل على معلومات موثقة تؤكد استخدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي المعتقلة الفلسطينية الممرضة آلاء الهمص ابنة مروان الهمص مدير عام المستشفيات الميدانية في وزارة الصحة كأداة للضغط والابتزاز.

وقال المركز في بيان، اليوم الاثنين، إن الاحتلال يحاول إجبار والدها الدكتور مروان الهمص على تقديم أقوال واعترافات تخدم رواية الاحتلال في قضايا معينة، بحسب وكالة شهاب.

وأضاف أن السلوك الإسرائيلي في استخدام ذوي الأسرى والمعتقلين كرهائن وأدوات ابتزاز وضغط وترهيب يعكس مستوى الانحطاط والتخبط الذي وصلت إليه الأجهزة الأمنية والعسكرية والسياسية الإسرائيلية.

وأشار إلى أن حادثة اختطاف الممرضة آلاء الهمص لم تستدعِ موقفًا واحدًا من المجتمع الدولي، ومن قبلها عملية اختطاف والدها من مكان عمله.

وأكد أن ما يمارس بحق هذه العائلة يثبت مجددًا أن الاحتلال ماضٍ في استخدام أسلوب العصابات ولغة العربدة وشريعة الغاب في التعامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وختم المركز بدعوة إلى الكشف الفوري عن مكان احتجاز واختطاف الممرضة آلاء الهمص ووالدها، مطالبًا بالإفراج الفوري عنهما.