الجامعة العربية: تقديم الدعم العاجل لفلسطين استثمار في الاستقرار الإقليمي

شاركت جامعة الدول العربية في اجتماعات مجموعة المانحين لفلسطين والتي عقدت في بروكسل على المستويين كبار الموظفين والمستوى الوزاري .

وترأس وفد الجامعة السفير الدكتور فائد مصطفى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة وضم الوفد كذلك السفير الدكتور جواد كاظم هنداوي رئيس بعثة الجامعة في بروكسل.

وشارك في الاجتماعات التي عقدت في مقر المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل ، ممثلين عن أكثر من 60 دولة ومؤسسة دولية، يتقدمهم رئيس وزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى ووزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني اسطفان سلامة إلى جانب وزراء خارجية العديد من الدول الأوروبية.

وفي كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربيه أكد السفير مصطفى أن دعم الشعب الفلسطيني اليوم هو موقف مبدئي وأخلاقي وسياسي في آن واحد ، وأنه من الضروري أن يوجّه هذا المؤتمر رسالة قوية مفادها أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي أمام الإجراءات التي تهدف إلى خنق الإقتصاد الفلسطيني وتجريد الحكومة من مواردها الشرعيى.

وأكد أن تقديم الدعم العاجل لفلسطين في هذه الظروف هو ليس فقط واجبا انسانيا ، بل هو أيضاً استثمار في الاستقرار الإقليم ، وتعميق لآفاق السلام ، هذه الآفاق التي لا يمكن لها أن تتحقق إذا ما استمرّت إجراءات قهر الفلسطينين واستمرت عليهم الضغوط السياسية والاقتصادية.