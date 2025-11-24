التمثيل التجاري: فرص قوية أمام شركات المقاولات والاستشارات الهندسية المصرية في إفريقيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال فاضل يعقوب، الوزير المفوض تجاري ومدير إدارة شئون الدول الأفريقية والكوميسا بجهاز التمثيل التجاري، إن هناك فرص متاحة لشركات المقاولات والاستشارات الهندسية المصرية بدول السنغال وتنزانيا وكينيا وزامبيا وجيبوتي.

جاء ذلك على هامش ندوة جمعية رجال الأعمال المصريين حول خطة جهاز التمثيل التجاري لفتح أسواق جديدة في أفريقيا.

وأضاف أن تلك الدول لديها مشروعات حقيقية في البنية التحتية والإسكان، ويتواجد بها شركات مصرية بالفعل، وكذلك توافر فروع للبنوك المصرية بها.

وأوضح أن مصر تسعى من خلال رئاستها الحالية لهيئة مكتب اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، ليكون قطاعي الاستشارات الهندسية والمقاولات من ضمن القطاعات ذات الأولوية التي سيتم تحريرها في المرحلة الثانية لتحرير تجارة الخدمات.

وتابع: "مصر تتحرك في إفريقيا انطلاقاً من مبدأ أن التنمية هي الأولوية الأولى للسياسة التجارية".

وأشار إلى أن الاستراتيجية المصرية تجاه إفريقيا ترتكز على ثلاث ركائز رئيسية: الأولى تعزيز الصادرات المصرية مع الترحيب بزيادة الصادرات الإفريقية إلى السوق المحلي، والثانية توسيع استثمارات الشركات المصرية داخل القارة، والثالثة دعم التواجد المصري في قطاعات الإنشاءات والمشروعات الكبرى بما يساهم في خلق شراكات طويلة الأمد ذات عائد اقتصادي وتنموي متبادل.

وشارك في الاجتماع فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات ووليد سويدة رئيس لجنة الاستشارات الهندسية، ومحمد عجلان نائب رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، ومراد ميشيل باخوم نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بالجمعية.