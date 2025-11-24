أهالي أسرى غزة في وقفة تضامنية: المعتقلون يموتون 1000 مرة كل يوم

نظم أهالي أسرى قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، وقفة تضامنية واحتجاجية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة.

ورفع المتظاهرون لافتات وصورًا للأسرى، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ ذويهم من الانتهاكات المتواصلة داخل السجون الإسرائيلية، بحسب وكالة سند.

وقالت ممثلة أهالي الأسرى سهام الخطيب، إن الأسرى يتعرضون لأبشع جرائم الإبادة داخل المعتقلات، حيث يُمنع عنهم الماء والطعام والدواء، ويستمر التنكيل بهم يوميًا في سجون تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الإنسانية.

وأضافت أنّ الأسرى يموتون ألف مرة كل يوم، وأن الاحتلال يسعى بكل الوسائل إلى كسر صمودهم وتضحياتهم، مشيرة إلى أن القانون الذي أقره الكنيست يشكل تهديدًا إضافيًا لحياة الأسرى، ومن لم يمت من الإهمال قد يُقتل قريبًا.

من جانبه، أوضح ممثل المؤسسات الحقوقية محمد البردويل، أن الوقفة تأتي لرفع صوت الحق ضد الظلم والتأكيد على معاناة الأسرى، معتبرًا قضيتهم قضية إنسانية بامتياز تتطلب تدخلاً دوليًا عاجلًا.

وأشار إلى أن آلاف الأسرى يقبعون في ظروف قاسية تخالف كل الاتفاقيات والقوانين الدولية، لافتًا إلى أن المؤسسات الحقوقية وثقت عددًا كبيرًا من الانتهاكات استنادًا إلى شهادات الأسرى الذين أُفرج عنهم، بالإضافة إلى ملاحظات التنكيل والشهادات المروعة عند استلام جثامين الشهداء الأسرى، بما في ذلك الحرق والكدمات وربط الحبال حول الرقاب.

وأكد البردويل، أنّ المؤسسات الحقوقية ملتزمة بتوثيق جميع الانتهاكات لمتابعة قضية الأسرى أمام المحافل الدولية.

وشدد على أن التعذيب المستمر الذي يتعرض له الأسرى يستدعي تدخلًا عاجلًا لإلزام الاحتلال بالمواثيق والقوانين الدولية.



