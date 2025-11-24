نجاح أول عملية لاستبدال الصمام ثلاثي الشرفات بالقسطرة في سلطنة عمان

نجح فريق القسطرة القلبية بمستشفى جامعة السُّلطان قابوس بالمدينة الطبية الجامعية، في تحقيق إنجاز طبيّ متقدم تمثّل في إجراء أول عملية لاستبدال الصمام ثلاثي الشرفات عن طريق القسطرة في سلطنة عُمان.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، اليوم الاثنين، أن المستشفى يُطبق بذلك تقنية استبدال الصمام الثلاثي عبر القسطرة باستخدام أحدث أنواع الصمامات من نوع لوكس بلس.

ويمثل هذا التطوّر خطوة تُعزّز مسار المدينة الطبية الجامعية في إدخال وتوطين التقنيات العلاجية الحديثة، وإتاحة حلول دقيقة تقلل الحاجة للتدخل الجراحي المُعقّد، بما يدعم مكانة مستشفى جامعة السُّلطان قابوس كمركز متخصّص في المنطقة في علاجات الصمامات المتقدمة عبر القسطرة، ويُكرّس دور المدينة في تطوير رعاية تخصُّصية رفيعة تعزّز من مستوى الخدمات الصحية في سلطنة عُمان.