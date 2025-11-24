سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، وأدوا طقوسا تلمودية بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس بأن 122 مستوطنًا اقتحموا المسجد الاقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية، بالإضافة إلى 600 سائح دخلوا إلى المسجد الأقصى عبر بوابة السياحة الإسرائيلية، بحسب وكالة سند.

وأوضح مصادر مقدسية أن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات عبر باب المغاربة الخاضع لسيطرة الاحتلال الأمنية، ونفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية، وسط حماية أمنية مشددة من قوات الاحتلال.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميًا عدا السبت والجمعة (عطلة رسمية لدى الاحتلال) على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

وبالتزامن مع اقتحامات المستوطنين، تفرض شرطة الاحتلال قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.