أبو جزر: حضور فلسطين مهم في كأس العرب 2025

أكد إيهاب أبو جزر، مدرب المنتخب الوطني، أهمية المشاركة في بطولة كأس العرب، مشيرًا إلى أن الظهور في هذه النسخة يمثل "حضورًا مهمًا" لكرة القدم الفلسطينية.

وقال إيهاب أبو جزر في مؤتمر صحفي، عقد اليوم الاثنين في ستاد ثاني بن جاسم بالدوحة، إن المنتخب يدرك صعوبة المواجهة المرتقبة أمام نظيره الليبي، الذي وصفه بـ "المتطور"، مضيفًا: "نعرف أننا سنلعب مباراة قوية من أجل الاستمرار في كأس العرب، واللاعبون حاضرون وجاهزون".

وأوضح المدرب أن الجهاز الفني عمل على إعداد الفريق بشكل جيد عبر سلسلة من المباريات الودية في ماليزيا والجزائر، إضافة إلى مباراتي إقليم الباسك وكتالونيا، مؤكدًا أن تلك المباريات "ستنعكس إيجابًا على أداء المنتخب في مواجهة ليبيا".

وأشار أبو جزر إلى أن منتخب فلسطين يعاني من إصابات عديدة، إضافة إلى غياب عدد من اللاعبين في المعسكر الأخير لكون المباراة خارج أيام الفيفا، وهذه هي المعضلة الرئيسية قبل المباراة.

كما لفت إيهاب أبو جزر إلى استفادة منتخب ليبيا من استمرارية الدوري المحلي، ما ساهم في رفع جاهزية لاعبيه.