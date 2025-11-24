التمثيل التجاري: تنفيذ خطة شاملة لتعزيز التواجد المصري في أفريقيا تقوم على محورين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال عبد العزيز الشريف، الوزير المفوض تجاري ورئيس جهاز التمثيل التجاري، إنه يتم تنفيذ خطة شاملة لتعزيز التواجد المصري في أفريقيا تقوم على محورين رئيسيين الأول فتح أسواق جديدة والترويج للفرص الاستثمارية من خلال المكاتب التجارية، مع متابعة التوسع الإنشائي في دول القارة.

والثاني تنمية صادرات خدمات التطوير العقاري والمقاولات والاستشارات الهندسية عبر إعداد خريطة دقيقة للفرص التصديرية في كل سوق مستهدف.

جاء ذلك على هامش ندوة جمعية رجال الأعمال المصريين حول خطة جهاز التمثيل التجاري لفتح أسواق جديدة في أفريقيا.

وشارك في الاجتماع فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات ووليد سويدة رئيس لجنة الاستشارات الهندسية، ومحمد عجلان نائب رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، ومراد ميشيل باخوم نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بالجمعية.

وأضاف الشريف، أن الصادرات الخدمية في التطوير العقاري والمقاولات والاستشارات الهندسية أصبحت من المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي.

ولفت الى تحقيق مصر تقدماً نوعياً في هذه القطاعات خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت تجربة الشركات المصرية نموذجاً يحتذى في تنفيذ المشروعات الكبرى وفق معايير جودة عالمية.

وأوضح أن المشروعات القومية المصرية مثل العاصمة الإدارية والمدن الجديدة وشبكات الطرق والبنية التحتية شكلت منصة قوية لتعريف الأسواق الإقليمية والدولية بقدرات المهندس والمقاول والمطور المصري.

وتابع: "أفريقيا تأتي في مقدمة الأسواق المستهدفة لتعظيم الصادرات، مع توسع واضح في حضور الشركات المصرية داخل الأسواق الأفريقية والعربية خلال السنوات الماضية".

وقال رئيس الجهاز انه يدعو إلى تنظيم بعثات ترويجية نوعية للأسواق الأفريقية، وبناء شراكات استراتيجية داخل القارة، وتأسيس تحالفات مع الشركات العالمية العاملة في البنية التحتية والإنشاء.

وأكد الشريف خلال مشاركته ك عبر زووم على الدور المحوري للجمعية في التعاون الدائم وفتح قنوات التواصل الجائة مع التمثيل التجاري المصري والعمل على النهوض بالصادرات المصرية والترويج لها بشكل فعال مؤكداً على حرص التمثيل التجاري المصري في إستمرار التعاون المثمر مع الجمعية.

ويهدف الاجتماع إلى التعرف على خطة جهاز التمثيل التجاري لفتح أسواق جديدة في أفريقيا ودور مجتمع الأعمال المصري في تحقيق ذلك. والتعرف على الفرص التصديرية المتاحة لخدمات المقاولات والاستشارات الهندسية المصرية للدول الإفريقية.