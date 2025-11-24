مباحثات فلسطينية تايلاندية لدعم حل الدولتين وتثبيت وقف النار بغزة

شهدت بانكوك مباحثات فلسطينية تايلاندية بشأن سبل دعم حل الدولتين وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين ونظيرها التايلاندي سيهساك فووانغكيتكاو.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان الاثنين، إن شاهين تطرقت إلى الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وفي 10 أكتوبر الماضي بدأ وقف إطلاق النار كان يُفترض أن ينهي حرب الإبادة في غزة، لكن إسرائيل تخرقه يوميا، ما أسفر عن مقتل وجرح مئات الفلسطينيين.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر 2023 أكثر من 69 ألف شهيد و170 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

وشددت شاهين على "ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية فورا إلى القطاع، والالتزام بوقف إطلاق النار".

وحذرت من أن استمرار الانتهاكات والاستيطان الإسرائيلي "يقوّض فرص السلام".

وشددت على أهمية زيارتها في "خلق زخم سياسي يدفع باتجاه دعم حل الدولتين، سواء من الدول المعترفة بدولة فلسطين أو تلك التي لم تعترف بعد، وذلك لحشد الضغط الدولي لتحقيق السلام العادل".

ويجاهر مسؤولون إسرائيليون، في مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، برفض إقامة دولة فلسطين، رغم أنه منصوص عليها في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

وعلى وقع إبادة غزة، اعترفت دول عديدة بدولة فلسطين، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 160 من أصل 193 دولة بالأمم المتحدة، بحسب معطيات الخارجية الفلسطينية.

وفي يناير 2012 اعترفت تايلاند بفلسطين دولةً مستقلةً، وأعربت شاهين عن "تقديرها لموقف تايلاند وتصويتها الإيجابي في الأمم المتحدة لصالح فلسطين"، بحسب البيان.

ودعت إلى "تهيئة أوضاع الفلسطينيين المقيمين في تايلاند لضمان عملهم وعيشهم بكرامة، إلى حين التوصل إلى حل سياسي شامل يسمح بعودتهم الى بلدهم"، دون تفاصيل.

فيما أعرب وزير الخارجية التايلاندي عن قلق بلاده العميق إزاء الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار الكامل، ورفض العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن بلاده ستقدم مساعدات مالية للجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، دعم للشعب الفلسطيني.