الأونروا: كثيرون في غزة لا يحصلون إلا على وجبة واحدة كل 24 ساعة

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إنها فقدت 380 موظفا خلال حرب غزة، مؤكدة أنها تواصل عملها رغم التضييق.

وأضافت الوكالة حسبما نقلت عنها قناة الأقصى، اليوم الاثنين، أن الوضع الإنساني في غزة ما زال بائسًا ولم يتحسن رغم وقف إطلاق النار.

وأشارت الأونروا إلى منع إسرائيل، دخول موظفي الوكالة الدوليين والمساعدات، مؤكدة أن نحو 6 آلاف شاحنة غذائية تظل مكدّسة عند المعابر.

وأضافت أن أكثر من 90% من سكان غزة يعتمدون على المساعدات ولا يحصل كثيرون إلا على وجبة واحدة كل 24 ساعة، بينما يدخل يوميًا نحو 170 شاحنة فقط في المتوسط، وهو أقل بكثير من المطلوب.

وذكرت الوكالة، أنها تدير 100 مركز إيواء يضم 80 ألف نازح، وتقدم تعليمًا لنحو 300 ألف طالب عن بُعد و50 ألفًا حضورياً في ظروف قاسية وصادمة نفسيًا.

وقالت إن العيادات تستقبل العيادات 15 ألف مريض يوميًا عبر 7 عيادات و35 ألف نقطة طبية متنقلة، وتجاوز عدد الزيارات الطبية منذ 7 أكتوبر 15 مليونًا، فيما وصلت معدلات سوء التغذية إلى 90%.

وأوضحت الأونروا أنها فقدت 380 موظفًا منذ اندلاع الحرب، ودُمّر 90% من منشآتها البالغ عددها نحو 300 مبنى كليًا أو جزئيًا.

وأكدت أنها تعاني من عجز مالي يبلغ 200 مليون دولار، خاصة بعد قطع الدعم الأمريكي البالغ 360 مليون دولار، مشيرة إلى حملات ممولة بملايين الدولارات لتشويهها وربطها بالإرهاب.