أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استعداد المحافظة منذ أكثر من شهر للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية، والأجهزة التنفيذية.

وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج "مساء جديد" المذاع عبر قناة "المحور"، أن هذا الاستحقاق الانتخابي ليس الأول، وسبقه انتخابات مجلس الشيوخ، موضحا أن الكتلة التصويتية في المحافظة مرتفعة، وتضم 10 دوائر انتخابية مقسمة لـ795 لجنة فرعية و657 مقر انتخابي، بحوالي 289 مرشح يتنافسون على 21 مقعد في البرلمان، مؤكدًا على حيادية المحافظة كجهاز تنفيذي يقف على مسافة واحدة من الجميع.

وتابع أن جميع المقرات الانتخابية جاهزة لاستقبال الناخبين، مشيدًا بالتعاون بين الأجهزة المختلفة لضمان إنجاح العملية الانتخابية.

وعلق قائلًا: "يهمنا إن المواطن ينزل ويشارك وصوته هو اللي هيوصل ومهيأين كل حاجة"، مضيفًا أن أجهزة الصحة مستعدة بسيارات الإسعاف وغيرها التي تعمل في نقاط محددة، بالإضافة لاستعدادات وزارة الداخلية.

وأشار إلى التزامهم بالاكتتابات الخاصة باللجنة العليا للانتخابات، فيما يخص مرحلة الصمت الانتخابي، وإزالة كل لافتات المرشحين من أمام المقرات الانتخابية لضمان الحيادية والالتزام.

وأكد أن غرفة إدارة الشبكة بالمحافظة، تعمل مبكرًا لمتابعة وصول القضاة للمقار الانتخابية في المواعيد المحددة، بالإضافة للتنسيق بين جهات العملية الانتخابية لمواجهة المشكلات.

وذكر أنه يرحب بتواجد الأجهزة الإعلامية لتغطية هذا الاستحقاق الانتخابي، غدًا مؤكدًا أن المدارس التي ستجرى بها العملية الانتخابية مجهزة لاستقبال الناخبين، سواء من خلال توفير مناطق للانتظار أو إنارة المقار الانتخابية، خصوصًا مع وجود 4 ساعات من الوقت الانتخابي مساءً.

وتابع أن هذه التجهيزات تهدف لتسهيل إجراء العملية الانتخابية، وضمان استمرارها حتى بعد المواعيد المقررة من القاضي.

وتنطلق غدًا الإثنين، المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب داخل البلاد، وتستمر على مدى يومين متتاليين، وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 13 محافظة وهى: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم قرابة 35 مليون ناخب يتوزعون على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية، فيما يبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1316 مرشحا، يتنافسون على 141 مقعدا فرديا، بالإضافة إلى قائمة واحدة على قطاعي الانتخاب بنظام القوائم.