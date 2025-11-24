واشنطن: تقدم بمحادثات جنيف بشأن خطة السلام المثيرة للجدل في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الأحد إنه تم إحراز تقدم "جوهري" خلال المحادثات مع المسؤولين الأوكرانيين في جنيف بشأن خطة السلام الأمريكية المكونة من 28 نقطة التي قوبلت بمقاومة من كييف وحلفائها الأوروبيين على حد سواء.

وبينما أقر بأن هناك نقاط خلاف لا تزال قائمة، أكد روبيو أنه لا توجد أي من القضايا "مستعصية على الحل".

وأضاف الوزير: "أعتقد بصدق أننا سنصل إليه".

وأخبر روبيو الصحفيين أن الأطراف كانت تعمل على مسودة وثيقة في الأسابيع الأخيرة، والتي تم تنقيحها باستمرار منذ ذلك الحين، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وجرى تنظيم المحادثات في سويسرا، التي شارك فيها أيضا مسؤولون من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي، على عجل لدفع الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في مقترحها الأخير لإنهاء الصراع ، الذي ظهر في الآونة الأخيرة.

ورفض حلفاء أوكرانيا الأوروبيون الخطة في شكلها الأصلي، الذي يميل بشدة لصالح روسيا.

وتتطلب الوثيقة المكونة من 28 نقطة من كييف التنازل عن مساحات شاسعة من الأراضي لروسيا وتقييد حجم جيشها، من بين إجراءات أخرى.