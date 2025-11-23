محافظ سوهاج: انتهينا من حصر وتصنيف عقارات الإيجار القديم لبدء تطبيق القانون الجديد

أعلن اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، انتهاء اللجان المختصة من أعمال حصر وتقسيم المناطق الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

وقال «سراج»، خلال تصريحات تلفزيونية لـ«Extra News»، إنه فور صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، شُكلت لجنة مركزية ولجان فرعية متخصصة تضم ممثلين عن كل الجهات المعنية، من الضرائب العقارية والمساحة إلى التخطيط العمراني والإسكان، للبدء في عملية الحصر والتقييم التي استغرقت 45 يومًا.

وأضاف أن نتائج عمليات الحصر في سوهاج أسفرت عن تقسيم المحافظة إلى ثلاث فئات: «3 مناطق متميزة، 48 منطقة متوسطة، 40 منطقة اقتصادية».

وأوضح أن المعايير شملت الموقع الجغرافي ومستوى البناء وتوافر المرافق وحالة الطرق، مشيرًا إلى أن التقييم تم عبر «نظام النقاط» حيث تحصل كل منطقة على درجات بناءً على هذه المعايير.

ونوه بأن المناطق التي حصلت على 80 نقطة فأكثر صُنفت كـ «متميزة»، بينما صُنفت المناطق التي حصلت على 40 نقطة فأكثر كـ«متوسطة»، وما دون ذلك عقارات «اقتصادية».

وأشار إلى صدور القرار رقم 755 الخاص بالتقسيم ونُشر في الوقائع المصرية يوم 17 نوفمبر الجاري، وتعليقه في لوحات الإعلانات بالوحدات المحلية.

وقال إن التطبيق يبدأ «من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار المحافظ، وأصبح من يوم 17 نوفمبر هذا القرار سارياً».

وأكد أن «كل محافظة ستبدأ سريان هذا القانون بها طبقًا لتاريخ نشر القرار الخاص بالتصنيف»، موضحًا أن هذا في مصلحة المواطن.



