كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة أرصدة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 15.843 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025 ، مقابل 14.088 مليار دولار بنهاية أغسطس السابق عليه ، بزيادة قدرها 1.755 مليار دولار.
وأضاف المركزي، أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي سجلت 33.649 مليار دولار، مقابل 35.122 مليار دولار ، فيما سجل رصيد حقوق السحب الخاصة نحو 44 مليون دولار، مقابل نحو 43 مليون دولار.
وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية لمصر إلى 49.533 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025 مقابل 49.250 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025.
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى