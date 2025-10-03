مدبولي: نلاحظ اليوم انخفاض أسعار سلع كثيرة بالأسواق وثبات الغالبية العظمى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة حصّلت 67.5 مليار جنيه من ضرائب الشركات الحكومية والجهات السيادية بعد إلغاء الإعفاءات، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار الرد على شكاوى شركات القطاع الخاص من غياب العدالة التنافسية وعدم دفع الشركات الحكومية والتابعة للجهات السيادية للضرائب.

واستشهد خلال مؤتمر صحفي، بمشروع العاصمة الإدارية، قائلا:« كان يُطلق على مشروع العاصمة الإدارية أنه مشروع خاسر وغير ذي جدوى، اليوم الشركة حققت أرباحا مكنتها من أن تدفع ضرائب بقيمة 8 مليارات جنيه خلال العام المالي الماضي».

وأضاف أن الهدف الرئيسي للحكومة يتمثل في تقليل الفجوة والعجز التجاري من خلال سياسات وخطط طموحة تهدف للوصول بصادرات مصر السلعية والخدمية إلى 145 مليار دولار.

وعلى صعيد ملف التضخم، أكد أن الأرقام الحالية «تبشر» بانخفاض معدل التضخم إلى ما دون 10% المستهدفة ببداية العام المقبل، مؤكدا أن استمرار الأوضاع الحالية على ما هي عليه من شأنه أن يحقق المستهدف.

وأكد أن تحقق هذه النتائج يأتي في ضوء «ثبات أسعار الغالبية العظمى من السلع، بل وانخفاض أسعار سلع كثيرة أخرى، وهو ما نلاحظه في الأسواق اليوم».

وشدد أن انخفاض التضخم سيؤدي بدوره إلى فرصة تراجع الأسعار، مضيفا: «دون ذكر أسماء سلع، هناك انخفاض يحدث في الأسعار، وإن شاء الله مع استمرار هذه السياسات سنبدأ نرى انخفاضا آخر بالسلع».