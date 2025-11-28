أبو ريدة: اللجنة الفنية تتمتع باستقلال كامل في اختيار القائمة الدولية للحكام

أكد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن عملية اختيار الحكام المدرجين في القائمة الدولية تمت باحترافية تامة وباستقلال كامل من قبل اللجنة الفنية للحكام، دون أي تدخل من مسؤولي الاتحاد.

وقال أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية: «لم يتدخل أي مسؤول داخل اتحاد الكرة في اختيار القائمة الدولية. اللجنة الفنية هي الجهة الوحيدة صاحبة القرار في هذا الملف».

وأضاف أن الاتحاد منح اللجنة، برئاسة أوسكار رويز، كامل الصلاحيات لإدارة منظومة التحكيم، موضحًا: «فوضنا أوسكار رويز بكامل الصلاحيات المتعلقة بملف الحكام واتخاذ جميع القرارات الخاصة بالقائمة الدولية، لضمان اختيار عناصر قادرة على تمثيل مصر بصورة مشرفة».

وأشار رئيس اتحاد الكرة إلى أن دعم منظومة التحكيم يأتي على رأس أولويات الاتحاد، سواء من خلال تطوير مستوى الحكام فنيًا أو تعزيز البرامج التدريبية، بما يساهم في تحقيق العدالة داخل الملاعب والارتقاء بأداء التحكيم على الصعيدين المحلي والدولي.

وشدد أبو ريدة على أن استقلالية اللجنة الفنية في عملية الاختيار تأتي في إطار رؤية الاتحاد لترسيخ الشفافية والمهنية في جميع الملفات، مؤكدًا عدم وجود أي تدخلات سياسية أو إدارية في هذا الشأن.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على استمرار الاتحاد في تبني كل المبادرات التي من شأنها الارتقاء بالتحكيم المصري وتعزيز مكانته على المستوى الإقليمي والدولي.