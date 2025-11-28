تقام اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة الأهلي والجيش الملكي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، إلى جانب مباراة المصري وزيسكو يونايتد في الكونفدرالية الأفريقية.

ويقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

ريفرز يونايتد X نهضة بركان – 6 مساء

شبيبة القبائل X يانج أفريكانز – 6 مساء

الجيش الملكي X الأهلي – 9 مساء

مولودية الجزائر X صن داونز – 9 مساء

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية

زيسكو يونايتد X المصري – 3 مساء

عزام يونايتد X الوداد – 6 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

خيتافي X إلتشي – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كومو X ساسولو – 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ميتز X رين – 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوروسيا مونشنجلادباخ X لايبزيج – 9:30 مساء

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين

الخلود X الخليج – 4:50 مساء

الأهلي X القادسية – 7:30 مساء