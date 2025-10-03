 مصرع تاجر مخدرات في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسوان - بوابة الشروق
الجمعة 3 أكتوبر 2025 2:51 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

مصرع تاجر مخدرات في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسوان

أرشيفية
أرشيفية
حمادة بعزق
نشر في: الجمعة 3 أكتوبر 2025 - 1:44 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 أكتوبر 2025 - 1:44 ص

لقي تاجر مخدرات مصرعه، وأصيب أحد أعوانه، فيما تم ضبط آخر، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بقرية الري بالرش بمركز إدفو في أسوان.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت شكاوى من الأهالي ضد المتهم لتسببه في إزعاجهم بالمنطقة، وتم إعداد مأمورية لمداهمة وكره. وخلال المداهمة، بادر المتهم بإطلاق النار على القوات ما أسفر عن مصرعه وإصابة أحد معاونيه وضبط آخر.

وبتفتيش الوكر، عُثر على بندقيتين وكمية من الحشيش والشابو. وتم نقل الجثة إلى المشرحة، والمصاب إلى المستشفى، والمتهمين إلى ديوان المركز، وأُخطرت النيابة للتحقيق.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك