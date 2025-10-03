مصرع تاجر مخدرات في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسوان

لقي تاجر مخدرات مصرعه، وأصيب أحد أعوانه، فيما تم ضبط آخر، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بقرية الري بالرش بمركز إدفو في أسوان.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت شكاوى من الأهالي ضد المتهم لتسببه في إزعاجهم بالمنطقة، وتم إعداد مأمورية لمداهمة وكره. وخلال المداهمة، بادر المتهم بإطلاق النار على القوات ما أسفر عن مصرعه وإصابة أحد معاونيه وضبط آخر.

وبتفتيش الوكر، عُثر على بندقيتين وكمية من الحشيش والشابو. وتم نقل الجثة إلى المشرحة، والمصاب إلى المستشفى، والمتهمين إلى ديوان المركز، وأُخطرت النيابة للتحقيق.