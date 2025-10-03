انهيار عقار قديم في غيط العنب بالإسكندرية والحماية المدنية تواصل البحث عن ناجين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت منطقة غيط العنب، التابعة لحي غرب الإسكندرية، انهيار عقار سكني قديم مكوَّن من عدة طوابق بشارع القرنفل، فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها للبحث عن عالقين أسفل الأنقاض.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء رشاد فاروق، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ من الأهالي عبر إدارة شرطة النجدة بانهيار العقار، وسط أنباء عن وجود أشخاص عالقين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين من المعاينة والفحص المبدئي انهيار العقار بالكامل. وعلى الفور، جرى الدفع بفرق الإنقاذ المزودة بالمعدات الثقيلة والكلاب المدربة للبحث عن ناجين تحت الركام.

وأوضح مصدر أمني أنه تم فرض كردون أمني حول موقع الحادث لتسهيل عمليات الإنقاذ ومنع تزاحم المواطنين، مع إخلاء العقارات المجاورة كإجراء احترازي حفاظًا على سلامة السكان.

وجارٍ حاليًا إعداد تقرير اللجنة الهندسية المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط لبيان حالة المباني المحيطة، فيما تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.