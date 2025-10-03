 مدبولي: اجتماعات صندوق النقد خلال أسبوعين.. ولا أطرح لمجرد أني أبيع أصول الدولة - بوابة الشروق
الجمعة 3 أكتوبر 2025 4:24 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

مدبولي: اجتماعات صندوق النقد خلال أسبوعين.. ولا أطرح لمجرد أني أبيع أصول الدولة

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
محمد شعبان
نشر في: الجمعة 3 أكتوبر 2025 - 3:59 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 أكتوبر 2025 - 3:59 ص

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف من الطروحات ليس البيع في حد ذاته ولكن تعظيم قيمة الأصول وتحقيق أعلى عائد للدولة، مشددا على أن «برنامج الإصلاح مصري 100%».
وقال خلال مؤتمر عُقد مساء الخميس، إن «دائما ما كانت هناك اختلافات في وجهات النظر مع الصندوق»، مضيفا: «أنا لا أطرح لمجرد أني آسف أبيع وأتصرف في أصول الدولة؛ الغرض الأساسي من عملية الطروحات هو التعظيم، وأن نحصل من عملية الطرح على أعلى عائد للدولة».
وأكد أن تحديد التوقيت ونوعية الأصول يعد «قرارًا وطنيًا» للدولة، مضيفا أن: «بعض الأحيان الصندوق كان يقول: لديكم مستهدفات لا بد أن تحققوها، ولكننا كدولة، نتيجة رؤيتنا أن الظروف غير مواتية، كنا نضطر لإرجاء الأمر».
وأضاف تعليقا على مواعيد المراجعات مع مصر: «نحن متفقون معهم على مستهدفات بعينها، ونتيجة المستجدات والظروف، من الوارد أن نرى أن بعض المستهدفات تحتاج إلى وقت آخر؛ وهذا الأمر هو الذي يخضع للنقاش».
وأكد أن الاجتماعات السنوية ستحدث خلال الأسبوعين المقبلين، لافتا إلى مغادرة محافظ البنك المركزي وبعض الوزراء لعقد اجتماعات مع مسئولي الصندوق.
وأشار إلى التزام الدولة ببرنامج الإصلاح المصري المُتفق عليه مع الصندوق، مؤكدا أن «من الوارد جدًا نتيجة الظروف الاستثنائية للمنطقة؛ أن يحدث بعض التأخير ببعض المستهدفات وهو ما يخضع للنقاش».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك