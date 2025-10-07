الدفاع المدني بغزة: الحرب طالت كل بيت وكل أسرة في القطاع

قال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة محمود بصل، إن الشعب الفلسطيني يواجه آلة الحرب والدمار بصبر لا يلين وإيمان لا ينكسر، رغم ما تعرّض له من قتل وتشريد وتجويع وحصار خانق طال كل مقومات الحياة.

وأضاف في بيان، اليوم الثلاثاء تزامنًا مع مرور عامين كاملين على الحرب: «إننا في جهاز الدفاع المدني نؤكد اعتزازنا الكبير بفرساننا الأبطال، الذين ما زالوا منذ الساعات الأولى للحرب، يصلون الليل بالنهار، ويواجهون أهوال القصف ونيران العدوان بصدورهم العارية، لإنقاذ الأرواح، وانتشال الجثامين، وتأمين حياة المدنيين، رغم قلة الإمكانات وشدة المخاطر».

وتابع: «نتقدم بتحية شكر وتقدير إلى جميع شركائنا في الميدان من مقدمي الخدمات الإنسانية في المجالات كافة، الذين وقفوا معنا جنبا إلى جنب، وواصلوا عملهم في أحلك الظروف وأصعب اللحظات».

ولفت إلى أن هذه الحرب، التي طالت كل بيت وكل أسرة في قطاع غزة، لن تنال من عزيمة رجال الدفاع المدني، ولن تُضعف من إرادتهم في مواصلة أداء رسالتهم الإنسانية، وفاء لدماء شهدائنا، ووفاء لأهلنا الذين يستحقون الحياة الكريمة والكرامة الإنسانية.

وختم قائلا: «نؤكد أن الدفاع المدني سيبقى في مقدمة الصفوف، يؤدي واجبه الإنساني والوطني بكل أمانة، وسيظل صوته ناطقًا باسم الإنسان في غزة، حتى تنتهي هذه المأساة، ويعود الأمن والسلام إلى ربوع وطننا الجريح».