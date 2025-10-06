ودع منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما منافسات كأس العالم المقامة في تشيلي من الدور الأول، بعدما ضاعت كل آماله في التواجد ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

جمع منتخب مصر ثلاث نقاط من مشواره في المجموعة الأولى بعد فوز وحيد على تشيلي "منظم البطولة" بنتيجة 2-1، وذلك بعد خسارتين أمام اليابان 0-2 ونيوزلندا 1-2.

ورغم تساوي منتخبات مصر ونيوزلندا وتشيلي برصيد ثلاث نقاط، تذيلت نيوزلندا الترتيب وودعت من الدور الأول، بينما تأهل منتخب تشيلي مستفيدا من لائحة اللعب النظيف لحصوله على إنذارات أقل من منتخب مصر، ليتأهل منظم البطولة رفقة اليابان مباشرة إلى دور الـ16.

وارتبطت آمال منتخب مصر بالحصول على مقعد ضمن أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثالث، ولكنه تذيل الترتيب في هذا السباق، بعدما جمع منتخب فرنسا 6 نقاط في المجموعة الخامسة مقابل 4 نقاط لكوريا الجنوبية وإسبانيا في المجموعتين الثانية والثالثة.

وجمع منتخب نيجيريا ثلاث نقاط وتتبقى له مباراة في المجموعة السادسة، وله فارق أهداف صفر، بينما جاء المنتخب الأسترالي خامسا بانتهاء مشواره في المجموعة الرابعة بثلاث نقاط وفارق أهداف – 2 متساويا مع منتخب مصر، ولكنه يتفوق بفارق الأهداف المسجلة بواقع 4 أهداف مقابل 3 للفراعنة، لتتبخر آمال المدرب أسامة نبيه بعد مشهد درامي.