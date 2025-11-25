عرض خاص للفيلم المصري هابي بيرث داي في نيويورك وأكاديمية لوس أنجلوس

أعلنت مؤسسة هوليوود للفيلم العربي، بالتعاون مع نيويورك فيلم أكاديمي، عن إقامة عرض خاص للفيلم المصري المرشح لجوائز الأوسكار "هابي بيرث داي" للمخرجة سارة جوهر، يوم 5 ديسمبر المقبل، في فرع الأكاديمية بلوس أنجلوس.

ويأتي عرض الفيلم ضمن أنشطة مؤسسة هوليوود للفيلم العربي الهادفة إلى تسويق الأفلام العربية في مجتمع صناعة السينما الأمريكية، ومن المقرر أن يعقب العرض مناقشة مع مخرجة العمل سارة جوهر، بحضور عدد كبير من الشخصيات البارزة في مجال السينما بأمريكا.

ويروي فيلم "عيد ميلاد سعيد – هابي بيرث داي" قصة توحه، الطفلة التي تعمل في منزل أسرة ثرية وتبني علاقة إنسانية عميقة مع نيللي، ابنة أصحاب المنزل. ورغم أن توحه لم تعرف يومًا متعة الاحتفال بعيد ميلادها، فإنها تسعى لإعداد احتفال استثنائي لنيللي، بينما تخفي في داخلها أمنية خفية بأن تختبر هي الأخرى معنى الفرح.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من نيللي كريم، حنان مطاوع، والطفلة ضحى رمضان، وهو تأليف مشترك بين سارة جوهر ومحمد دياب.

الفيلم حصل على العديد من الجوائز من عدة مهرجانات دولية، وهو من إنتاج أحمد الدسوقي (إسكاي ليميت) وفيلم سكوير وimmersive Studios، بالإضافة للنجم الأمريكي الحاصل على الأوسكار جيمي فوكس.

ويقام مهرجان هوليوود للفيلم العربي ضمن فعاليات الاحتفال بشهر التراث العربي، بهدف خلق مساحة جديدة لصناع الأفلام من المنطقة العربية وشمال أفريقيا للالتقاء والتطوير والإبداع، وخلق منصة معرفية لتعريف الجمهور الغربي بالسينما العربية وصناعها. ومن المنتظر أن تنطلق الدورة الخامسة للمهرجان منتصف شهر أبريل المقبل.