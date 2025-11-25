177 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري لدعم قطاع غزة

غادرت اليوم الثلاثاء 177 شاحنة مساعدات من بوابة جانبية عند معبر رفح البري بشمال سيناء متجهة نحو معبر كرم أبو سالم لتسليمها للجانب الفلسطيني.

وأكد مصدر مختص في معبر رفح البري أن الشاحنات المحملة بمساعدات إنسانية وغذائية وخيام وأدوية ومواد بترولية مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية، شملت: 104 شاحنات من منظمات الأمم المتحدة، و15 شاحنة من دولة الإمارات، و25 شاحنة للمخيم المصري، و8 شاحنات من بيت الزكاة، و16 شاحنة من دولة قطر، و17 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى 6 شاحنات سولار و4 شاحنات غاز.

وأوضح المصدر، ل الشروق، أنه رغم المعوقات الإسرائيلية في معبر كرم أبو سالم، بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الاثنين 14,454 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة يُقدّر بنحو 165 ألف طن تقريبًا.

كما بلغ إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية 305 شاحنات منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 65 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، منذ 7 أكتوبر 2023، تم إدخال 37,412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، إضافة إلى 28,584 طنًا من الغاز، و60,345 طنًا من السولار، و1,266 طنًا من البنزين، وذلك قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.